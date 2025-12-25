Segundo a Secretaria de Segurança Pública o autor já tinha tido a prisão decretada pela Justiça no último dia 6, quando foi capturado pela Polícia Civil.
Com o óbito da vítima, a natureza do crime já foi atualizada para feminicídio consumado. O caso segue sendo investigado pela pelo 73ª Delegacia de Polícia, informa a pasta.
O crime repetiu a maioria das situações: Tainara não quis continuar a relação, mas ele não aceitou, a perseguiu e a matou. No país, são cerca de 1.500 casos por ano, mais de quatro por dia. A barbaridade do autor, que a arrastou pela Marginal Tietê, uma das mais movimentadas vias da capital paulista, chocou o Brasil.
Combate ao feminicídio será prioridade
Em pronunciamento à nação em rede nacional de rádio e televisão, na noite de ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o combate ao feminicídio como uma das prioridades para 2026 e um compromisso de todos, mas especialmente dos homens, para conter os agressores.
