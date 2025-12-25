SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após ser esfaqueada durante um assalto dentro de um ônibus do BRT na manhã desta quinta-feira (25) na zona norte do Rio.

O roubo ocorreu no BRT estação Rubem Vaz, na altura do Bonsucesso. Policiais militares do Batalhão de Vias Expressas e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Duas mulheres foram atacadas com uma faca pelo suspeito. Elas foram levadas ao Hospital Salgado Filho, mas uma não resistiu aos ferimentos. Uma imagem mostra a vítima caída com sangue nas roupas dentro do transporte público.

A segunda mulher ficou ferida. De acordo com a PM, ela foi atendida e liberada em seguida.

Não há informações de que o assaltante tenha sido preso. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.