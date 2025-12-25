SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 18 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (25) após matar a facadas o padrasto, Leandro Flaeschen Moreira, 41. O crime aconteceu durante a celebração em família do Natal, em Jaguariúna, região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo.

O suspeito foi identificado como Caio César dos Santos Bartolomeu. Ele foi preso pela Guarda Civil Municipal, que o levou para a Delegacia de Jaguariúna. A reportagem não localizou a defesa do dele.

Segundo o boletim de ocorrência, Bartolomeu não aceitava a relação amorosa do padrasto com a mãe --ela e outras três pessoas ficaram feridas durante o ataque. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Conforme relatos de testemunhas, anexados ao boletim, Bartolomeu foi à festa de Natal na casa do padrasto a convite da mãe. Por volta de meia-noite, em meio as felicitações, ele teria atacado Moreira a golpes de faca após o casal se beijar. A mãe do agressor ficou ferida ao tentar defender o companheiro.

Após a agressão, Bartolomeu tentou fugir. Mas, foi encontrado pela Guarda Municipal quando estava sendo espancado por um grupo de pessoas, que não foram identificadas, diz o boletim de ocorrência. Ele recebeu atendimento em na Unidade de Pronto Atendimento da cidade, antes de comparece a delegacia.

O suspeito passou por audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo) e foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Campinas, sob as acusações de homicídio e lesão corporal.