SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira (25) de Natal, a seis dias do Réveillon, a maior temperatura do ano para a capital.

Foram dois recordes auferidos no Mirante de Santana, mantido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na zona norte da cidade.

No primeiro, às 15h, os termômetros marcaram 35,7ºC. Pouco depois, às 16h, a temperatura subiu para 35,9ºC. Até então, a maior marca do ano para a capital havia sido de 35,1°C, registrada no dia 6 de outubro.

O calor deve se manter nos próximos dias: o Inmet estima máxima de 34ºC no domingo (28), 33ºC no sábado e 35ºC nesta sexta (26).

O recorde desta quinta pode ser superado na segunda-feira (29), quando termômetros podem registrar máxima de 37ºC, segundo o Inmet.

A tendência de dias quentes acompanha a presença de uma massa de ar quente e úmida que continua atuando com forte intensidade sobre a região Sudeste do Brasil, garantindo dias ensolarados, com temperaturas bem acima da média no período da tarde sobre a capital paulista e cidades vizinhas da região metropolitana.

Há também previsão de chuva para este final de semana, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Segundo o órgão, precipitações devem ocorrer entre o meio da tarde e o início da noite entre sexta-feira e domingo. A previsão inclui a possibilidade de chuvas fortes, com potenciais alagamentos e rajadas de vento.

Chuvas moderadas devem se manter na segunda-feira pela passagem de uma frente fria ao largo do litoral paulista.

Ainda segundo o CGE, a expectativa é de que o tempo abafado se mantenha até terça-feira. Na quarta (31), por sua vez, a previsão estendida aponta para um céu com muitas nuvens, sem chuvas e temperatura agradável.