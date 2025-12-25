RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem amanheceu no Rio de Janeiro neste Natal encontrou céu aberto, sol forte e termômetros subindo logo cedo. A temperatura máxima de 40,1 °C registrada nesta quinta-feira (25) foi a mais alta para um dia de Natal desde 2014, segundo o sistema Alerta Rio. Por causa do calor intenso, famílias chegaram ainda pela manhã às praias para tentar aproveitar as primeiras horas do dia.

O calor extremo já havia levado o município a entrar no nível três do protocolo de calor às 15h50 de quarta-feira (24), véspera do Natal.

O estágio é o terceiro de uma escala que vai até o nível cinco e é acionado quando há índices de calor entre 36 °C e 40 °C, com previsão de permanência ou aumento por ao menos três dias consecutivos, antecedendo os dois níveis mais críticos do protocolo.

Mesmo com a temperatura elevada ao longo de todo o dia, praias da cidade permaneceram movimentadas até o fim da tarde. Na zona sul, pontos como Ipanema ainda estavam cheios por volta das 18h, com banhistas em busca de alívio para o abafamento.

Com a cidade em Calor 3, a prefeitura reforçou orientações de cuidados, como hidratação frequente, uso de protetor solar, roupas leves e evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Em caso de sintomas como tontura, mal-estar ou sinais de estresse térmico, a recomendação é procurar uma unidade municipal de saúde.

A previsão indica que o alívio não deve chegar tão cedo. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, o tempo segue estável entre sexta-feira (26) e segunda-feira (29), com céu claro a parcialmente nublado, sem chuva e temperaturas elevadas em todos os dias do período.