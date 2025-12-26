SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia investiga um acidente ocorrido na véspera de Natal, no interior de São Paulo, envolvendo uma BMW e que causou a morte de cinco pessoas da mesma família.

As cinco vítimas moravam em Iacanga e estavam a caminho de Reginópolis, a 23 km de distância, na noite de quarta-feira (24), quando o carro em que estavam foi atingido na traseira pela BMW, na rodovia Hilário Spuri Jorge.

A colisão causou as mortes do casal Luís Carlos de Souza Pinheiro, 36, e Paula Daniela Martins, 45, dos filhos deles, Luís Otávio Pinheiro, 12, e Felipe Martins Pinheiro, 4, e de Dulcinéia Aparecida Martins Lozano, 54, irmã de Paula.

O carro da família pegou fogo após a batida. O motorista da BMW, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos leves.

Segundo a TV TEM, o motorista do carro de luxo admitiu, em depoimento à polícia, ter ingerido bebida alcoólica após discutir com a namorada. Ele teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. O homem também declarou que o carro da família estava parado na pista e com as luzes apagadas, versão que será investigada pela polícia.

As mortes causaram comoção em Iacanga, cidade de 10 mil habitantes na região centro-oeste paulista. A Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias na cidade.

Dulcinéia era professora da rede municipal de ensino de Iacanga, na área de educação infantil. "Uma educadora dedicada, que deixa sua marca na vida de tantas crianças e famílias", lamentou, em nota, a prefeitura da cidade.

As prefeituras de Reginópolis e Arealva, na mesma região, também divulgaram notas de solidariedade ao município vizinho.

As cinco vítimas foram enterradas na noite desta quinta-feira (25), após um velório de apenas uma hora.