SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo, o litoral e o interior paulista devem ter um dia de calor e pancadas de chuva na última sexta-feira (26) do ano. De forma geral, o estado deve ter um dia típico de verão, com temperaturas mais altas desde a madrugada.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a capital deve ter uma madrugada abafada, com temperatura mínima de 23°C. O dia começa ensolarado e com poucas nuvens.

Entre o final da manhã e o início da tarde, a umidade relativa do ar deve cair, com previsão de mínima ao redor de 32% ?ou seja, aproximando-se do estado de atenção. A possibilidade de chuvas isoladas é maior a partir do meio da tarde. O órgão municipal diz que não há "região preferencial para o início das precipitações".

A previsão vale tanto para a capital quanto para os demais municípios da região metropolitana. Segundo o CGE, "esse quadro deve se manter nos próximos dias, inclusive com previsão de novos recordes de temperatura máxima do ano".

A tendência é que esse padrão se repita no sábado (27).

LITORAL E INTERIOR

A sequência com manhã ensolarada, tempo abafado e pancadas de chuvas entre o meio e o fim da tarde deve se repetir na maior parte do estado nesta sexta. Entre as grandes cidades do interior, Campinas pode registrar a maior máxima de temperatura com 37°C, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Além disso, a umidade relativa do ar deve cair a 30% em Campinas, o que já configura estado de atenção.

Tanto Ribeirão Preto, no interior, quanto Ubatuba, no litoral norte, terão mínimas de 22°C ?a máxima deve ser de 34°C e 35°C, respectivamente. Em todas essas cidades, a possibilidade de pancadas de chuva se estende para o período da noite.