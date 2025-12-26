SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois policiais rodoviários federais e duas pessoas que estavam sendo atendidas por causa de um acidente anterior foram atropeladas por um motorista que perdeu o controle em Biguaçu (SC) na quarta-feira, véspera de Natal.

Os agentes atendiam uma ocorrência de um carro que havia colidido momentos antes na BR-101. Segundo a corporação, não tinha sido um acidente grave e o condutor teve ferimentos leve. Por isso, a vítima e um amigo dela, que foi até o local ajudá-la, estavam no acostamento junto com a equipe esperando a liberação.

De repente, um carro perdeu o controle em uma curva e atingiu violentamente os quatro no local. Imagens da câmera de segurança da rodovia mostram o momento em que o veículo cruza a pista molhada rapidamente e é lançado contra o grupo.

O automóvel do acidente anterior tombou com o impacto e as vítimas foram arremessadas. "Eu ouvi o barulho de pneu, sabia que ele tinha colidido, mas não sabia que vinha na nossa direção. Ele bateu em mim, fui lançado para trás. Estava ouvindo gritos, foram momentos desesperadores", relembrou o policial Gilberto Estrela.

Todos os quatro ficaram feridos. Gilberto está imobilizado após ter fratura na perna esquerda e lesões no ombro. Já a segunda policial passará por uma cirurgia ortopédica hoje devido aos graves ferimentos no braço. As outras duas pessoas tiveram lesões variadas e foram hospitalizadas.

O motorista, 37, se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi autuado por infração gravíssima que gera multa e suspensão do direito de dirigir. O homem não se feriu, mas pode responder criminalmente pelas lesões corporais causadas às quatro vítimas.