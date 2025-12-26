SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os familiares e amigos de Tainara Souza Santos, 31, pediram por justiça durante velório da jovem, no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (26). Ela morreu na última quarta (24) após passar mais de 25 dias internada depois de ser atropelada e arrastada por Douglas Alves da Silva, 26, com quem teria mantido um relacionamento.

Dezenas de pessoas chegaram ao cemitério a partir das 8h, muitas usando camisetas com o rosto de Tainara estampado e exibindo cartazes.

Uma grande bandeira feita por um time de várzea da zona norte da cidade, onde a jovem morava, trazia os escritos "exemplo de força" e "estamos com você".

Tainara deve ser sepultada após as 12h.

"É uma tristeza muito grande e a família, completamente desolada, agora busca justiça", afirmou à Folha na manhã desta sexta o advogado Fabio Costa, que representa familiares da jovem.

A defesa deve apresentar ainda nesta sexta ao Poder Judiciário a certidão de óbito da jovem e pedir o aditamento da denúncia para que Douglas responda por feminicídio duplamente qualificado.

Em depoimento, Douglas declarou à Polícia Civil que não conhecia Tainara e tentou separar uma confusão entre ela e um homem que a acompanhava. Disse ainda que não percebeu que havia atropelado a vítima e que arrastava presa ao carro. Ele está preso em Guarulhos.

Investigação da polícia, no entanto, indica que o atropelamento foi intencional. O réu teria se envolvido em uma briga com o homem que acompanhava Tainara, motivado por ciúme. Depois disso, avançou com o carro sobre os dois.

Douglas, até então, respondia por tentativa de feminicídio e também é acusado de tentativa de homicídio contra o homem que estava ao lado de Tainara ?ele conseguiu se esquivar, mas sofreu lesões.

A jovem chegou a passar por cinco cirurgias após o atropelamento e precisou amputar as duas pernas. O último procedimento, feito para retirar pele a ser usada como enxerto no pedaço da perna que ainda restava, na região dos glúteos, foi feito na segunda-feira (23), um dia antes da morte.