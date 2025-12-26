SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro confirma indicação de Flávio, acareação ordenada por Toffoli é vista como inoportuna, São Paulo tem dia mais quente do ano e outras notícias para começar esta sexta-feira (26).

BOLSONARO

Bolsonaro confirma em carta indicação de Flávio como pré-candidato e cita 'continuidade'. Texto foi divulgado no hospital em que ex-presidente está internado para cirurgia e divulgado por seu filho.

BANCO MASTER

Acareação convocada por Toffoli deve mirar atuação do Banco Central no caso Master. Audiência pode levar órgão regulador para foco da investigação; ministro busca eventuais falhas de fiscalização.

VENEZUELA

Venezuela liberta 60 opositores de Maduro detidos após eleição de 2024. Grupo tinha sido preso em meio à crise política desencadeada pela reeleição do ditador.

SEGURANÇA

PF resgata 54 vítimas e prende 78 por tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. Mulheres e crianças foram exploradas sexualmente, no Haiti e na Espanha, e outras submetidas a trabalho escravo, na Europa e em São Paulo.

SÃO PAULO

SP tem o dia mais quente do ano e temperatura mais alta para dezembro desde 1943. Recorde de 35,9ºC foi registrado às 16h desta quinta-feira (25) na estação do Inmet na zona norte.

GUERRA NO ORIENTE MEDIO

Leão 14 critica discursos bélicos e lamenta condição de palestinos no 1º Natal como papa. Pontífice relembrou nascimento de Jesus ao mencionar falta de estrutura da população na Faixa de Gaza.

MUNDO

Israel diz ter matado integrante das forças especiais do Irã. Hussein Mahmud al Jawhari era 'terrorista-chave' na unidade operacional da Força Quds, unidade de elite iraniana

ESTADOS UNIDOS

Trump ordena ataque dos EUA contra terroristas do Estado Islâmico na Nigéria. Presidente americano disse que ofensiva foi 'poderosa e mortal'; segundo ele, grupo ataca cristãos na região.

FEMINICÍDIO

'É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento', diz mãe de mulher atropelada e arrastada. Tainara Souza Santos morreu na quarta (24) no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

PARANÁ

Galvão Bueno passa mal na noite de Natal e é hospitalizado. Narrador foi levado a hospital em Londrina após apresentar dores.

FILMES

Selton Mello vira garoto-propaganda de 'Anaconda' após 'Ainda Estou Aqui'. Filme reforça projeção global do ator depois do último Oscar.

SBT

Faustão surge sorridente em clique raro de Natal em família. Registro foi compartilhado por João Silva, que passou a data ao lado do pai após longo tratamento de saúde.

YANOMAMI

Chocolate yanomami homenageia Sebastião Salgado em tiragem especial. Produto é feito com matéria-prima de comunidades situadas na divisa do Brasil com a Venezuela.