SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada desta sexta-feira (26) em Salvador Mãe Carmen de Oxaguian, ialorixá do Ilé Ìyá Omi À?? Ìyámase, o Terreiro da Gantois, e herdeira de uma linhagem que pavimentou a história do candomblé no Brasil.

Ela tinha 98 anos e estava internada no Hospital Português, em Salvador. A causa da morte não foi informada.

Mãe Carmen liderava havia 23 anos o Terreiro da Gantois casa de origem iorubana em Salvador fundada em 1849. Era filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, célebre ialorixá que ajudou a difundir as religiões de matriz africana na segunda metade do século 20.

Assumiu a liderança do Terreiro do Gantois em 2002 após a morte da irmã, Mãe Cleusa, que comandava a Casa desde a morte de Mãe Menininha, em 1986. Era conhecida pelo perfil discreto e zelo com a comunidade.

"Mãe Carmen nasceu para o sagrado", disse em nota a Associação de São Jorge Ebé Oxóssi, ligada ao Terreiro do Gantois.

Ela foi formada nos fundamentos, nos ritos e nos saberes do candomblé e teve uma infância marcada pela preparação espiritual: "Nada em seu caminho foi acaso, foi legado, destino, desígnio dos Orixás", informou a entidade.

A associação ainda destacou que sua liderança, marcada pelo cuidado, dedicação, firmeza, sabedoria e continuidade de uma tradição ancestral.

"Mãe Carmen foi farol, colo, caminho e fortaleza. Sua palavra ensinava, seu silêncio acolhia, e seu fazer cotidiano era atravessado pela entrega, pelo respeito aos Orixás e pelo compromisso com a vida coletiva. Em seu corpo e em sua condução, a herança de Mãe Menininha permaneceu viva, pulsante e afirmada dia após dia", informou a entidade.

Em 2019, Mãe Carmen foi celebrada no disco "Obatalá: Uma homenagem à Mãe Carmen", gravado pelo Grupo Ofá ?formado por Iuri Passos, Yomar Asogbá, José Maurício Bittencourt e Luciana Baraúna? e com participação de artistas como Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Margareth Menezes. O disco traz 14 orikis, textos poéticos em reverência aos orixás, e mais três canções que exaltam a mãe de santo.

Mãe Carmen deixa duas filhas, três netos e quatro bisnetos.