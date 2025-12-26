SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores de diversas regiões do estado de São Paulo enfrentam falta de água na semana do Natal e em meio à onda de calor.

Diversas famílias afirmam que o problema já dura mais de uma semana. A falta de água ocorre em diferentes bairros das cidades.

Em Campo Limpo, zona sul da capital paulista, os moradores sofrem com o desabastecimento de água. Já no bairro Quitaúna, em Osasco, na Grande São Paulo, a situação é semelhante. Torneiras fechadas e improvisos para fazer a higiene pessoal.

O governo de São Paulo pediu "redução imediata do consumo de água" à população. Segundo a Sabesp, as altas temperaturas registradas nesta semana em diversas regiões do estado provocaram um aumento expressivo no consumo de água, que pode chegar a até 60% acima da média em algumas regiões, pressionando os sistemas de abastecimento, especialmente nos horários de pico.

Sabesp orientou que devem ser priorizadas atividades básicas, como alimentação e higiene pessoal. "A companhia segue monitorando continuamente os sistemas de abastecimento e realizando manobras operacionais para preservar o equilíbrio da distribuição, o que tem contribuído para a recuperação gradual e controlada dos serviços", disse em nota.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso laranja de perigo para a onda de calor que atinge oito estados. O aviso teve início na última terça (23) e é válido até as 18h de hoje.