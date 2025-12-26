SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma câmera de segurança registrou o momento em que um advogado agride um médico na área de lazer de um condomínio em Goiânia.

Advogado inicia a agressão com diversos socos. Ele foi identificado como Rodolfo Ramos Caiado, advogado e sobrinho do governador Ronaldo Caiado. Crianças que estavam no local presenciaram as agressões.

Desentendimento entre os filhos teria motivado conflito. O médico explicou que as crianças se desentenderam na quadra do condomínio e que ele teria procurado Rodolfo para esclarecer a situação, segundo uma reportagem publicada pela CBN.

Os pais se encontraram horas depois na área de lazer do prédio, onde o médico foi agredido. A vítima disse à polícia que não reagiu e que seus filhos ficaram traumatizados.

Rodolfo Caiado negou ter começado a briga. Ele relatou que apenas reagiu após seu filho, de oito anos, ter sido intimidado pelo médico. O advogado também alegou que a divulgação das imagens tem motivação política pelo seu parentesco com o governador.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal. Um exame de corpo de delito foi solicitado, e o laudo está em andamento. A vítima também foi orientada a procurar a delegacia responsável pela investigação para fazer a representação criminal em desfavor do autor.