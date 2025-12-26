SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta na tarde do dia 25 de dezembro, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Tatiana Vieira tinha diversos ferimentos na região do rosto e do pescoço, o que indica sinais de violência. O principal suspeito do crime é ex-companheiro da vítima.

Mulher foi encontrada morta dentro da própria casa. O local fica na rua Quimera, no bairro dos Pimentas. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de um possível homicídio e, ao chegarem ao local, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram o óbito.

Vítima possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Segundo a investigação da polícia, o relacionamento com o homem foi marcado por conflitos

Suspeito do crime foi visto na casa da vítima na noite anterior ao crime. Ele deixou o local antes da chegada da polícia. O homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, é considerado suspeito e não foi localizado até o fim do registro da ocorrência.

Testemunhas relataram que a vítima foi vista pela última vez no dia 24 de dezembro, acompanhada do ex-companheiro. Familiares e pessoas próximas acionaram a polícia após perderem contato com Tatiana.

O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida. A Polícia Civil solicitou perícia no local e exame necroscópico.