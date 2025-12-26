SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 87 anos foi encontrado morto na madrugada do dia 25 de dezembro em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Vídeo mostra que homem foi atacado pelas costas com uma "voadora". Nas imagens é possível ver que a vítima caminha por uma rua, quando é surpreendida com um golpe que combina salto com chute.

Suspeito agride o idoso e foge do local. A vítima, que não teve o nome divulgado, cai no chão e bate a cabeça. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, que o colocaram na calçada, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu às 2h10. A causa da morte ainda é investigada pelas autoridades. Uma das possibilidades é que o idoso tenha sofrido traumatismo craniano ao cair no chão.

Suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A delegada responsável pela investigação, Walquiria Meder, disse ao UOL que a polícia não irá divulgar os detalhes do caso para não prejudicar a investigação.