BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 58 anos com naturalidade chinesa morreu após passar mal enquanto surfava na praia dos Ingleses, na última quinta-feira (25), em Florianópolis.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a suspeita é que a vítima teve um mal súbito enquanto estava no mar. O óbito por afogamento foi descartado pela ausência de água dentro dos pulmões e de alteração de ritmo cardíaco.

A corporação afirmou que guarda-vidas civis viram o homem sendo retirado do mar por banhistas após mostrar dificuldades para subir em uma prancha de surfe.

Os guarda-vidas assumiram a ocorrência, iniciaram o atendimento com auxílio do kit de oxigênioterapia e acionaram o helicóptero Arcanjo, dos bombeiros.

A equipe médica intubou a vítima ainda na praia e iniciou manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) por cerca de 50 minutos, sem sucesso.

O óbito foi constatado no local por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o corpo encaminhado para análise da polícia científica.