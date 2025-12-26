SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta em casa, em Guarulhos, na região metropolitana São Paulo, com sinais de violência, na tarde de quinta-feira (25). O ex-companheiro, com quem mantinha uma relação conflituosa, é suspeito pelo crime, segundo a polícia.

Tatiana Aparecida Vieira foi encontrada por policiais militares desacordade e ferida na casa em que morava, no bairro dos Pimentas. Parentes haviam acionado a corporação após tomarem conhecido que o ex-companheiro estaria na casa da vítima e não conseguirem contato com ela.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada no local. Ela deixa quatro filhos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima apresentava diversos ferimentos na região do rosto e do pescoço, que indicam sinais de violência.

Segundo testemunha relataram à polícia, Tatiana teve um relacionamento marcado por conflitos e possuía medida protetiva contra o ex-companheiro.

O homem teria estado na residência na noite anterior à morte e deixou o local antes da chegada da polícia. O ex-companheiro é considerado suspeito e ainda não foi localizado, diz a SSP.

Vizinhos relataram que a vítima foi vista pela última vez na véspera, acompanhada do ex.

O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida. A Polícia Civil solicitou perícia no local e exame necroscópico. O setor de homicídios foi acionado para seguir com as investigações.