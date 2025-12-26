Contadora aposentada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ela comandava o Candomblé do Ilé Iá Omi Axé Iamaxé desde 2002.

Em nota divulgada pelas redes socias, a Associação de São Jorge Ebé Oxóssi comunicou o falecimento da guardiã da ancestralidade e herdeira de uma linhagem que pavimentou a história do Candomblé na Bahia e no Brasil.

Filha caçula de Maria Escolástica da Conceição Nazareth, a Mãe Menininha do Gantois, Carmen nasceu em 29 de dezembro de 1926, na Casa do Candomblé, e foi iniciada aos 7 anos. Dedicou a vida aos saberes tradicionais e à espiritualidade, inicialmente sob a liderança da mãe e depois ao lado da irmã mais velha, Mãe Cleusa de Nanã, que esteve à frente do Terreiro de Gantois entre 1986 e 1997.

Mãe Carmen assumiu com amor, coragem e responsabilidade a condução de uma Casa que é fé, memória e identidade. Ser Ìyáloria em sua presença, sempre significou cuidar, proteger, orientar e sustentar o axé com dignidade, firmeza e sabedoria, zelando pela comunidade e pela continuidade de uma tradição ancestral, destacou o comunicado da associação.

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania divulgou nota de pesar se solidarizando com a comunidade do Gantois pelo falecimento da ialorixá.

A sua partida representa uma grande perda para o povo de santo, para a Bahia e para o país. Sua vida permanece como legado de sabedoria, firmeza espiritual e compromisso com a ancestralidade."

Mãe Carmen deixa duas filhas, três netos e quatro bisnetos, expressão viva da continuidade, da memória e do futuro que segue sendo tecido a partir de sua presença e de seu legado, informou a associação.

O comunicado de São Jorge Ebé Oxóssi destaca ainda o fato de Mãe Carmen ter falecido em uma sexta-feira, dia consagrado a Oxalá, seu Orixá de cabeça. nos despedimos de sua presença física, mas afirmamos com convicção: seu axé permanece. Seus ensinamentos seguem vivos, sua missão continua inscrita na história e sua memória permanece como fonte de força, amor e sabedoria para as gerações que virão, conclui.

O velório da líder religiosa será na tarde desta sexta-feira no Terreiro de Gountois, onde ela receberá as homenagens até o sábado (27), quando será enterrada em Salvador.

