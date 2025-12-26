RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos três mulheres foram mortas no Rio de Janeiro entre quarta (24) e quinta-feira (25) e a polícia suspeita que os casos sejam de feminicídio, sem relação entre si.

Na quarta (25), policiais e bombeiros foram acionados para um incêndio em um imóvel na rua André Cavalcanti, no centro da cidade. Na residência, os bombeiros localizaram o corpo de uma mulher com marcas de golpes de faca. Sabrina Saron Camilo Mates foi encontrada em uma parte da casa onde o fogo não se alastrou.

Nesta quinta (25), a PM foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica em Inhoaíba, zona oeste do Rio. No local, policiais encontraram uma mulher ferida também por golpes de faca. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu.

O companheiro, principal suspeito, segundo a polícia, também estava no local. Ele foi agredido por vizinhos, e chegou a ser esfaquedo, mas foi encaminhado para um hospital público, onde permanece internado.

À noite, ainda na quinta, policiais militares de Angra dos Reis foram até a praia do Saco, em Mangaratiba, na costa verde fluminense, para verificar um caso suspeito de feminicídio. O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiro e o principal suspeito, segundo a PM, é o companheiro da vítima, que fugiu.

As duas vítimas não tiveram os nomes revelados e as investigações estão a cargo da Polícia Civil.

O Dossiê Mulher, seção estatística do ISP (Instituto de Segurança Pública), ainda não mostra dados do ano vigente, mas o levnatamento de 2024 aponta que houve 43.254 registros de violência física contra mulheres em delegacias do estado, incluindo feminicídios, tentativas, homicídios e tentativas, e lesão corporal ?um aumento de 5,4% nos casos em relação a 2023.