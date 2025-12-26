RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O movimento de um cardume formou uma longa mancha escura no mar de Copacabana e do Leme, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (26).

A passagem dos milhares de peixes já havia sido registrada na quarta (24), e voltou a aparecer. Na manhã desta sexta, a mancha se estendia por quase 1 km, formando uma linha no mar da altura da praia do Leme até a altura do hotel Copacabana Palace.

Segundo o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), a claridade da água, consequência da balneabilidade e da falta de chuva, possibilitou a visualização do cardume.

O boletim de balneabilidade mais recente do Inea indica que quase todas as praias da zona sul estão liberadas para banho, como Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon e Urca. Estão impróprias as praias de Botafogo, da Glória e parte da praia do Flamengo, na altura da foz do rio Carioca.

Em Copacabana, banhistas que ultrapassaram a zona de arrebentação conseguiram nadar em maio aos peixes. Além do movimento de banhistas na praia, trabalhadores começam a montagem dos palcos para o Réveillon.

Termômetros da cidade nas zonas oeste, sudoeste e sul marcam 40°C. Segundo o Alerta Rio, sistema de previsões meteorológicas do município, a previsão será de calor também para o sábado (27), domingo (28) e segunda (29).

No domingo, a previsão é de máxima de 41°C. A chuva só deve cair na terça, quando há possibilidade de declínio da temperatura e pancadas isoladas.

Desde quarta (25) a prefeitura acionou o nível de calor 3, considerado moderado numa escala que vai de 1 a 5. O nível 3 é acionado quando a temperatura fica entre 36°C e 40°C por três dias consecutivos.

O Rio chegou duas vezes ao nível de calor 4, ambas em fevereiro deste ano, quando as altas temperaturas provocaram a mudança no horário de jogos de futebol e ensaios de escola de samba. O nível 4 obriga o município a acionar alertas à população, como a divulgação de pontos de resfriamento (bibliotecas e sedes de instituições públicas) que possuem ar-condicionado e devem ser liberados caso a cidade alcance a escala.

O nível é alterado a depender da permanência ou aumento da temperatura por dois ou mais dias. O nível 3 foi atingido nove vezes -a maioria este ano- e o nível 2 foi acionado 20 vezes. O nível 5 ainda não foi acionado.

Tags:

rio