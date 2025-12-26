SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um advogado criminalista foi morto a tiros na noite de ontem em Santo Antônio da Platina (PR).

Tony Rodrigues Martins, 41, foi baleado na varanda de sua casa. O homem foi atingido por vários disparos de uma arma calibre 9mm por volta das 21h20, de acordo com a Polícia Civil.

Autor do crime fugiu em seguida e ninguém foi preso até o momento. O advogado já foi encontrado morto pelas equipes das polícias Civil, Científica e Militar, que fizeram perícia na casa.

Uma vizinha teria ouvido uma discussão vindo da casa de Tony antes do som de tiros. Segundo informações da RPC TV, a mulher relatou à PM que um homem disse "você acabou com a minha vida", ao que a vítima respondeu "não faça isso".

Policiais trabalham com duas principais linhas de investigação. O delegado Rafael Pereira informou que apura se a morte está relacionada com o trabalho de advocacia ou com uma desavença em relacionamento amoroso.

A OAB lamentou a morte do advogado. Em nota, a subseção de Santo Antônio da Platina disse que aguarda o esclarecimento quanto à motivação do crime e eventual relação com o exercício da profissão.