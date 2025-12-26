SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Paulo registra a maior temperatura do ano para a capital e também a maior para o mês de dezembro na série histórica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que se iniciou em 1943.

Depois da marca de 35,9ºC registrada às 16h de quinta-feira (25) no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, a estação meteorológica registrou 36,2°C às 15h desta sexta (26), superando o dia anterior.

Até então, a maior marca do ano para a capital havia sido de 35,1°C, registrada no dia 6 de outubro. A mais alta temperatura para o mês, por sua vez, era de 3 de dezembro de 1998, quando termômetros apontaram 35,6ºC na capital.

Se os paulistanos já estão sofrendo com o calor excessivo, a expectativa é que ele aumente ainda mais nos próximos dias. Por isso, o Inmet emitiu nesta sexta um alerta vermelho, de grande perigo, para a onda de calor até a próxima segunda-feira (29), com temperaturas de mais de 5°C acima da média.

A princípio, o Inmet prevê máxima de 33ºC no sábado (27) e 34ºC no domingo (28). Mas esses valores podem subir com a sequência do calor.

Para esta sexta existe a previsão de pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e o início da noite, como na quinta.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, a expectativa é de que o tempo abafado se mantenha até terça-feira na capital. Na quarta (31), por sua vez, a previsão estendida aponta nebulosidade, sem chuva e com temperatura agradável.

A tendência de dias quentes acompanha a presença de uma massa de ar quente e úmida que continua atuando com forte intensidade sobre o Sudeste do Brasil, garantindo dias ensolarados, com temperaturas bem acima da média no período da tarde sobre a capital paulista e cidades vizinhas da região metropolitana.

Não é um cenário diferente em outros estados da região. Por isso, o alerta vermelho do Inmet também vale para todo o estado do Rio de Janeiro, sul de Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás, leste do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná.

Em volta dessa área também está ativo um alerta amarelo para onda de calor, onde as temperaturas também tendem a ficar elevadas nos próximos dias.