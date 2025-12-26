SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas intensas nos próximos dias. A expectativa é que as chuvas se intensifiquem a partir da próxima segunda-feira (29), com previsão de volumes mais expressivos no interior e, na virada do ano, no litoral paulista, sobretudo no litoral norte.

Diante do cenário, o governo estadual reuniu prefeitos, órgãos estaduais e concessionárias de serviços para alinhar ações preventivas e decidiu instalar um gabinete de crise entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro.

Segundo o tenente-coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, os primeiros impactos devem ocorrer nos dias 29 e 30, com chuvas atingindo principalmente o interior do Estado, incluindo a região de Presidente Prudente, com possibilidade de rajadas de vento e granizo.

"A chuva se espalha e pega quase todo o Estado, inclusive a divisa com o Paraná. No dia 31 há uma tendência de melhoria do tempo, mas a partir do dia 1º entra um novo sistema", afirmou.

De acordo com o órgão, entre os dias 1º e 4 de janeiro, os maiores volumes de chuva devem se concentrar na faixa litorânea, com destaque para a Baixada Santista e o litoral norte. Nessa região, a principal preocupação é com deslizamentos de encostas, além de alagamentos e inundações.

"A partir do dia 29, vamos montar o gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências, reunindo não só órgãos do Estado, mas também defesas civis municipais e concessionárias, para garantir respostas rápidas à população", disse Monteiro. O gabinete poderá ter o funcionamento estendido caso as condições climáticas exijam.

A Defesa Civil informou ainda que deve emitir ainda nesta sexta-feira um aviso de risco meteorológico válido para os dias 29 e 30, além de um novo alerta abrangendo o período entre 1º e 4 de janeiro. Os comunicados poderão ser enviados também por meio do sistema de alertas via celular (cell broadcast).

Em relação aos ventos, a previsão indica rajadas de até 60 km/h ou 70 km/h em algumas regiões, abaixo dos episódios em São Paulo que chegaram a ultrapassar 100 km/h no início de dezembro.

Ainda assim, a Defesa Civil solicitou reforço nas equipes de plantão, especialmente das concessionárias de energia elétrica. "O governador cobrou reforço do efetivo, principalmente da Enel, que atende a Região Metropolitana", afirmou o tenente-coronel Rinaldo de Araújo Monteiro.

Durante a reunião com prefeitos, a Defesa Civil orientou que as administrações façam vistorias preventivas em áreas de risco, especialmente em encostas no litoral, e mantenham atenção redobrada aos alertas emitidos ao longo do período de festas de fim de ano.

Questionado sobre os baixos níveis dos reservatórios, como o Sistema Cantareira, que opera em torno de 20% da capacidade, Monteiro afirmou que há possibilidade de as chuvas contribuírem para a recuperação.

"Existe sim a chance de a chuva auxiliar na melhora dos reservatórios, mas ela precisa ocorrer nas regiões corretas. A expectativa é positiva, mas depende de como esse sistema vai se comportar", disse.

Além das chuvas, o Estado segue sob uma onda de calor, que deve persistir na próxima semana, mesmo com o aumento da instabilidade. A recomendação é evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia, entre o fim da manhã e o meio da tarde, além de reforçar o consumo consciente de água.