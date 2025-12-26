RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um idoso de 87 anos foi encontrado morto na madrugada de quinta-feira (25) em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, após ser agredido por um homem ainda não identificado pela polícia. Câmeras de segurança registraram a agressão por volta das 2h10, no bairro Dunas.

A polícia apura as circunstâncias e possíveis motivações para o crime. Até a tarde desta sexta-feira (26), o suspeito não havia sido localizado.

As imagens analisadas pela Polícia Civil mostram quando a vítima, identificada como Antônio Valadão, aparece caminhando sozinha por uma rua quando um homem surge correndo por trás. Ao se aproximar, o suspeito salta e desfere um chute nas costas do idoso, que cai de frente no chão.

Após a queda, o agressor deixa o local. A gravação mostra ainda carros e pessoas passando pela vítima caída no meio da rua. Quase quatro minutos depois, algumas pessoas se aproximam e retiram o idoso para a calçada.

Segundo a delegada Walkiria Meder, responsável pela investigação, a principal linha de apuração aponta que o idoso pode ter morrido em decorrência da queda, após bater a cabeça no chão.

O corpo passou por perícia, e o laudo oficial que indicará a causa da morte deve ser divulgado nos próximos dias.