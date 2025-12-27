FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite desta sexta-feira (26) o Colégio Marista Santa Maria, instituição particular com 120 anos de história localizada na Rua Floriano Peixoto, no centro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O fogo começou por volta das 19h30 e consumiu andares superiores do prédio, gerando uma intensa nuvem de fumaça que podia ser vista a várias quadras de distância. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, do Samu e da Defesa Civil foram acionadas e trabalharam por mais de três horas para controlar as chamas.

Segundo a administração da escola, o prédio estava vazio no momento do início do incêndio e não há registro de feridos. A instituição informou, em nota, que "a segurança de estudantes, famílias e colaboradores é nossa prioridade absoluta" e que seguirá colaborando com as autoridades na investigação das causas do sinistro.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio ou a extensão dos danos à estrutura do colégio.

Como medida preventiva, moradores de prédios vizinhos foram evacuados e vias próximas ficaram bloqueadas durante o combate às chamas. Após o controle principal do fogo, equipes realizaram varredura para eliminar focos remanescentes

O colégio, um dos mais tradicionais do interior gaúcho, completou 120 anos de atividades em fevereiro deste ano e tem valor histórico e arquitetônico para a comunidade local. Políticos e moradores lamentaram o episódio nas redes sociais e pediram agilidade nas apurações sobre as causas do incêndio.

Em rede social, o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSD), afirmou que está acompanhamento o caso. "A Prefeitura já colocou toda a sua estrutura à disposição, incluindo a Defesa Civil, para auxiliar no que for necessário. Nossa prioridade é a segurança de todos", destacou.