SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Atrair turistas com novidades: é assim que cidades dos litorais sul e norte de São Paulo competem entre si no fim de ano e início de verão. Santos, Praia Grande, Ubatuba e Bertioga estão entre os municípios com programação diferenciada.

No litoral sul, Praia Grande decidiu retomar o show pirotécnico no Réveillon após dois anos. No último dia do ano retrasado, balsas com fogos tombaram no mar e a atração foi cancelada. Em 2024, a prefeitura evitou o evento sob justificativa de atender pedido da população por causa do barulho.

Em 2025, os 10 minutos de fogos serão sem estampidos. Nos bairros Canto do Forte, Tupi e Caiçara, disparos ocorrerão diretamente do chão ?como já era antes de 2023. No Boqueirão, Aviação e Mirim serão lançados, de forma inédita, a partir de cubos com 15 metros de altura instalados na areia.

"Essas estruturas contarão com megatelões de alta definição para transformar a virada em grande espetáculo visual", destaca, por nota, a Secretaria de Cultura e Turismo.

Os mesmos cubos exibirão a contagem regressiva para o novo ano ?e luzes e cores dos fogos poderão ser vistas de qualquer trecho dos 22,5 quilômetros da orla. O público estimado pela prefeitura é de 2 milhões de pessoas.

Os telões da estrutura também serão usados em sessões de cinema na praia e clipes. Eles exibirão shows, com o resumo de como foi o Estação Verão Show, um evento anual pago no Kartódromo Municipal com nomes como Roupa Nova e Caetano Veloso.

"Vou a esse show e já fico para a virada na Praia Grande como, aliás, já faço há 12 anos", conta a servidora pública Luciandréa de Cássia Pereira, 55, que vive em Santos e tem familiares na cidade vizinha.

Vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do estado, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo estima que 7,5 milhões de turistas vão circular no litoral paulista no auge do verão, entre dezembro e fevereiro.

Em Santos, caso a servidora mude de ideia, também encontrará novidades. Pela primeira vez, o cantor e compositor Guilherme Arantes fará show em palco montado nas areias do bairro Gonzaga, a partir das 22h do dia 31. E, após contagem regressiva, dez balsas, recorde na cidade, vão disparar fogos silenciosos durante 14 minutos.

"Serão aproximadamente 13 toneladas de fogos. Ninguém na região tem esse volume", assegura o prefeito Rogério Santos. "Estamos confiantes de que será uma virada com maré boa e sem chuva para cerca de 1 milhão de pessoas. Nosso evento é seguro e para a família."

Também pela primeira vez, Santos receberá outros dois shows gratuitos em sequência no mesmo palco do Gonzaga: Alexandre Pires (25 de janeiro) e Alceu Valença (26 de janeiro) ?este, dia dos 480 anos da cidade.

Em Guarujá, a aposta é o novo projeto "Guarujá, Seu amor no Verão". Entre as atrações, seis palcos para shows musicais gratuitos à noite, e programação esportiva e cultural durante o dia.

A prefeitura promete, ainda, queima de fogos de 20 minutos no Réveillon com três balsas: duas na Praia de Pitangueiras e uma em Astúrias. O município espera receber 1,5 milhão de visitantes.

APÓS UMA DÉCADA

No litoral norte, Ubatuba volta a contar com um festival musical de verão depois de dez anos. Batizado de Ubatera, receberá, na região central, shows gratuitos de artistas como Thiaguinho e Nando Reis até 4 de janeiro.

O horário será estendido até 2 horas da manhã no Réveillon com a DJ Bárbara Labres e expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas.

Em Caraguatatuba, a programação de fim de ano começou pelo Complexo Turístico do Camaroeiro com exposição inédita em homenagem ao apresentador Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, aos 93 anos.

Até 12 de janeiro, o público poderá conhecer gratuitamente cenários interativos e pontos "instagramáveis" inspirados em quadros famosos do programa do comunicador no SBT.

A cidade terá, ainda, shows gratuitos até 31 de dezembro na Praça da Cultura. Para a virada, com queima de fogos silenciosos, a expectativa da prefeitura é receber 700 mil pessoas.

Outros municípios com programação diferenciada são Bertioga (que junta música e gastronomia no festival gratuito "Sabores do Verão", entre dezembro e janeiro) e São Sebastião (com dois eventos musicais gratuitos e simultâneos durante todo o primeiro mês de 2026).

Para todo o estado, a previsão é de 16,7 milhões de visitantes no período e movimentação financeira de R$ 41 bilhões. Ainda de acordo com o levantamento, para 86% dos municípios a atual temporada será melhor do que a anterior.