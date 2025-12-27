RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - As Secretarias Municipais de Saúde de cidades do interior de São Paulo têm intensificado as campanhas de doação de sangue neste fim de ano, com ações pontuais inclusive em cidades pequenas, sem hemocentros ou ponto de coleta próprios, como Serrana e Leme.

O Governo de São Paulo convidou a população para doar antes do fim do ano, período em que a demanda por transfusões costuma aumentar, enquanto o número de doações diminuem.

Segundo a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), o estoque de sangue do tipo O negativo está em nível crítico, mas todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. São Paulo conta com seis hemocentros e 48 pontos de coleta em todo o estado.

No interior paulista, a ampliação da rede de doação nesta época do ano está sendo realizada através de parcerias com hemocentros, levando ações a cidades menores por meio de coletas externas programadas. A estratégia de mobilização combinada tem sido uma ferramenta para conter a estagnação no quadro de doadores registrados desde o fim da pandemia da Covid-19.

Segundo o médico hematologista Renato Tavares, o período mais crítico para os bancos de sangue ocorre entre novembro e janeiro. "Vários fatores afetam o balanço entre demanda e oferta de hemoderivados. Um dos principais é a queda nas coletas devido às férias escolares", esclarece Tavares, em nota divulgada pela Unimed Goiania.

No hemocentro de Ribeirão Preto, no dia 21 de dezembro, os registros de estoque apontavam apenas cinco bolsas de sangue tipo A negativo ou o equivalente a 16,6% do mínimo de segurança para a demanda regional atendida, que é de 30 unidades. As bolsas de O positivo também estavam em quantidade reduzida, 34,3% do ideal (eram 100 ante as 291 indicadas).

Para tentar equilibrar essa balança, a instituição tem promovido coletas externas em cidades menores da região. Geralmente, as ações são realizadas em empresas (modelo corporativo) ou com parceria pública.

Ao menos duas coletas abertas foram previstas para dezembro, antes do Natal na região: uma em Serrana, dia 6, na Escola Técnica Ângelo Cavalheiro, e outra em Jaboticabal, dia 20, na Faculdade Técnica Nilo Stefani, ambas para até 150 doadores.

Na região de Campinas, Santa Bárbara do Oeste foi outra cidade com coletas especiais feitas pelo Hemocentro da Unicamp ( Universidade de Campinas) a cada 62 dias com intenção de otimizar ao máximo a capacidade de doação dos participantes. Os homens podem doar até 5 vezes no ano. A última ação de 2025 na cidade foi em 11 de novembro.

A Prefeitura de Leme, por meio da Secretaria da Saúde, também fez parceria com Campinas no calendário de doação de sangue em 2025. A última etapa foi realizada no dia 17 de dezembro, na Faculdade Anhanguera, com estrutura para até 100 doadores.

Já a Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec) e do Hemocentro Unicamp, fez campanha e promoveu coletas todos os sábados até 29 de novembro, reforçando que o espaço não coletaria em dezembro e que os estoques poderiam entrar em baixa devido ao fim de ano.

O Hemonúcleo de Piracicaba ampliou, também em novembro, as mobilizações após registrar baixa procura mesmo com a campanha especial.

Em Itapetininga, o posto municipal de coleta de sangue "Dr. João Batista de Camargo" cadastra novos doadores, agenda coletas individuais e encaminha o material para o hospital de Botucatu. A cidade também acolhe iniciativas coletivas, como a ação feita pelo Moto Clube Insanos ?divisão Capão Bonito, que no dia 8 de novembro reuniu 22 motociclistas e amigos, em um total de 40 doadores. O agendamento é feito na rua Dr. Jorge Ozi, 692, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

COMO DOAR

Para fazer uma doação de sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização dos responsáveis) e pesar mais de 50 kg. Antes de doar, é preciso ter dormido ao menos seis horas na noite anterior e recomenda-se fazer uma refeição leve, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

É indicado ainda beber bastante água e estar hidratado, pois isso facilita a coleta. É obrigatório levar documento de identificação oficial com foto e, caso já tenha doado, a carteirinha de doador.

Para quem mora em São Paulo, é possível localizar o hemocentro mais próximo por meio do aplicativo do Poupatempo, iniciativa do programa de Saúde Digital da Secretaria de Estado da Saúde disponível para Android e iOS. Os locais coletam sangue total, plaquetas, medula óssea e outros. Mais informações sobre onde doar no site da Fundação Pró-Sangue.