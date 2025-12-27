SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como em todo final de ano, milhões de paulistas pegam as estradas rumo ao interior ou ao litoral. Neste ano não será diferente. De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as concessionárias preveem que mais de 40,5 milhões de veículos circularão pelo estado ao longo destas semanas de Natal e Ano-Novo.

Com isso, é sempre importante que os motoristas evitem os horários de maior fluxo, para não ficarem presos em congestionamentos, tanto na ida quanto na volta da viagem.

Para atender ao alto fluxo de carros, as concessionárias puserma em prática uma operação especial de fim de ano, na qual mantêm capacidade total de atendimento ao longo de todo o período. As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional (CCO) e praças de pedágio atuarão reforçadas, com possibilidade de incremento de efetivo conforme a necessidade.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, A Artesp informa que haverá aumento de recursos operacionais, como guinchos e equipes de inspeção de tráfego, além da possibilidade de operações especiais de reversão de pistas na serra do Mar, como os esquemas 7x3 e 2x8, de acordo com a demanda.

Já a rodovia dos Tamoios manterá o esquema padrão com duas faixas para subida e duas para descida. Outras rodovias de acesso ao litoral, como a Doutor Manoel Hyppolito Rego (SP-055) e a Mogi-Bertioga (SP-098), também poderão contar com operações especiais para melhoria da fluidez.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA

Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

- Sábado (27): das 6h às 16h

- Segunda (29): das 14h às 24h

- Terça (30): das 11h às 24h

- Quarta (31): das 0h às 20h

Retorno

- Domingo (28): das 14h à 1h (de segunda)

- Quinta (1º): das 12h às 2h (de sexta)

- Sexta (2): das 13h às 2h (de sábado)

- Sábado (3): das 10h às 24h

- Domingo (4): de 0h às 24h

Anhanguera-Bandeirantes

Saída

- Terça (30: das 16h às 18h

- Quarta (31): das 9h às 12h

Retorno

- Domingo (28): das 16h às 21h

- Quarta (4): das 14h às 22h

Castello-Raposo

Saída

- Quarta (31): das 10h às 13h e das 17h às 19h

- Quinta (1º): das 11h às 13h e das 16h às 19h

Retorno

- Domingo (28): das 16h às 21h

- Quarta (4): das 14h às 22h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

- Sábado (27): das 7h às 12h

- Terça (30): das 14h às 22h

- Quarta (31): das 5h às 17h

Retorno

- Domingo (28): das 7h às 19h

- Sábado (3): das 10h às 22h

- Domingo (4): das 6h às 20h

Dutra-Rio Santos

Saída

- Terça (30): das 15h às 19h

- Quarta (31): das 8h às 16h

Retorno

- Domingo (4): das 9h às 21h

- Segunda (5): das 6h às 12h

Régis Bittencourt

Saída

- Sábado (27): das 6h às 14h

- Quinta: das 8h às 17h

Retorno

- Sábado (3): das 10h às 17h

- Domingo (4): das 9h às 15h

Fernão Dias

Saída

- Sábado (27): das 8h às 12h

- Domingo (28): das 8h às 12h

- Terça (30): 12h às 20h

- Quarta (31): das 8h às 12h

Retorno

- Sábado (3): das 8h às 12h

- Domingo (4): das 12h às 20h

Rodoanel Mário Covas

Trechos Sul e Leste (concessionária SPMar):

Saída

- Segunda (29): das 6h às 20h

- Terça (30): das 9h às 20h

- Quarta (31): das 10h às 21h

- Quinta (1º): das 6h às 20h

Retorno

- Domingo (4): das 14h às 22h

Trecho Oeste (concessionária CCR):

Saída

- Terça (30): das 16h às 18h

- Quarta (31): das 9h às 12h

Retorno

- Domingo (4): das 14h às 22h

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta - Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

Sistema Castello Branco - Raposo Tavares

0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000

Rodoanel Mário Covas

Trecho Oeste (Motiva) - 0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Trechos Leste e Sul (SPMar) - 0800-774-8877

Rodovia Régis Bittencourt

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

Rodovia Fernão Dias

0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)