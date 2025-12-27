SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem suspeito de matar um idoso de 87 anos na madrugada do dia 25 de dezembro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi preso.

Suspeito tem 25 anos e foi detido na noite de ontem. De acordo com a delegada Walquiria Meder, responsável pela investigação, a prisão foi possível a partir de provas reunidas pela polícia.

Justiça decretou prisão preventiva do suspeito. O nome dele não foi divulgado, por isso, o UOL não conseguiu localizar a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Homem disse à polícia que havia sido agredido pelo idoso minutos antes. Ele também afirmou que não tinha intenção de matar a vítima.

Vídeo mostra homem atacando idoso pelas costas com uma "voadora". Nas imagens é possível ver que a vítima caminha por uma rua, quando é surpreendida com um golpe que combina salto com chute.

Suspeito agride o idoso e foge do local. A vítima, que não teve o nome divulgado, cai no chão e bate a cabeça. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, que o colocaram na calçada, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu às 2h10. A causa da morte ainda é investigada pelas autoridades. Uma das possibilidades é que o idoso tenha sofrido traumatismo craniano ao cair no chão.