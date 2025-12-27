SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas de SP que seguem para o litoral ou para o interior antes do Réveillon enfrentam congestionamento na manhã deste sábado (27) em algumas das principais vias do estado.

É o caso do sistema Anchieta-Imigrantes, que registrava 17 km de lentidão no sentido do litoral na SP-160 (Imigrantes), por volta das 8h30. Os excessos de veículos foram registrados nos trechos do km 23 ao km 32 e também entre o km 35 e o km 43.

Já a Anchieta tinha 4 km de trânsito congestionado, a partir do km 26, e a Cônego Domênico Rangoni, 16 km de lentidão no sentido do litoral norte, a partir do km 248.

O sistema está funcionando em operação descida 7 x 3, com quatro pistas da Anchieta e três pistas da Imigrantes sendo usadas para o fluxo de veículos até o litoral. O motorista poderá encontrar um tráfego menos intenso a partir das 16h deste sábado, segundo previsão da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Quem trafega para o interior pela rodovia Governador Carvalho Pinto enfrenta fluxo intenso de veículos do km 71 ao km 83.

Na rodovia dos Tamoios, segundo o portal da Artesp, o excesso de veículos também provocava lentidão do km 25 ao km 31 no sentido do litoral.

O sistema Castello-Raposo registrava boas condições na manhã deste sábado, assim como a Dutra (BR-116) no sentido Rio de Janeiro, inclusive na Serra das Araras. Na Rio Santos (BR-101), motoristas também têm trânsito bom nos dois sentidos, com exceção de lentidão em Mangaratiba (RJ), no sentido Ubatuba.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA

Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

- Sábado (27): das 6h às 16h

- Segunda (29): das 14h às 24h

- Terça (30): das 11h às 24h

- Quarta (31): das 0h às 20h

Retorno

- Domingo (28): das 14h à 1h (de segunda)

- Quinta (1º): das 12h às 2h (de sexta)

- Sexta (2): das 13h às 2h (de sábado)

- Sábado (3): das 10h às 24h

- Domingo (4): de 0h às 24h

Anhanguera-Bandeirantes

Saída

- Terça (30: das 16h às 18h

- Quarta (31): das 9h às 12h

Retorno

- Domingo (28): das 16h às 21h

- Quarta (4): das 14h às 22h

Castello-Raposo

Saída

- Quarta (31): das 10h às 13h e das 17h às 19h

- Quinta (1º): das 11h às 13h e das 16h às 19h

Retorno

- Domingo (28): das 16h às 21h

- Quarta (4): das 14h às 22h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

- Sábado (27): das 7h às 12h

- Terça (30): das 14h às 22h

- Quarta (31): das 5h às 17h

Retorno

- Domingo (28): das 7h às 19h

- Sábado (3): das 10h às 22h

- Domingo (4): das 6h às 20h

Dutra-Rio Santos

Saída

- Terça (30): das 15h às 19h

- Quarta (31): das 8h às 16h

Retorno

- Domingo (4): das 9h às 21h

- Segunda (5): das 6h às 12h

Régis Bittencourt

Saída

- Sábado (27): das 6h às 14h

- Quinta: das 8h às 17h

Retorno

- Sábado (3): das 10h às 17h

- Domingo (4): das 9h às 15h

Fernão Dias

Saída

- Sábado (27): das 8h às 12h

- Domingo (28): das 8h às 12h

- Terça (30): 12h às 20h

- Quarta (31): das 8h às 12h

Retorno

- Sábado (3): das 8h às 12h

- Domingo (4): das 12h às 20h

Rodoanel Mário Covas

Trechos Sul e Leste (concessionária SPMar):

Saída

- Segunda (29): das 6h às 20h

- Terça (30): das 9h às 20h

- Quarta (31): das 10h às 21h

- Quinta (1º): das 6h às 20h

Retorno

- Domingo (4): das 14h às 22h

Trecho Oeste (concessionária CCR):

Saída

- Terça (30): das 16h às 18h

- Quarta (31): das 9h às 12h

Retorno

- Domingo (4): das 14h às 22h

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta - Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

Sistema Castello Branco - Raposo Tavares

0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000

Rodoanel Mário Covas

Trecho Oeste (Motiva) - 0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Trechos Leste e Sul (SPMar) - 0800-774-8877

Rodovia Régis Bittencourt

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

Rodovia Fernão Dias

0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)