SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - BC se vê sob ataque no caso Master, Silvinei Vasques é preso no Paraguai durante tentativa de fuga e outras notícias para começar este sábado (27).

BANCO

BC se vê sob ataque no caso Master e calcula próximos passos. Autarquia se prepara para embate sobre liquidação e até para eventual tentativa de fazer BC virar investigado.

POLÍCIA FEDERAL

Silvinei Vasques, condenado na trama golpista, é preso no Paraguai durante tentativa de fuga. Ex-diretor da PRF foi entregue às autoridades brasileiras na noite desta segunda, segundo TV.

GOVERNO LULA

Lewandowski deve deixar Ministério da Justiça nas primeiras semanas de 2026. Depois de dois anos na pasta, ele estaria com a sensação de dever cumprido.

INVESTIGAÇÃO

Empresários levantam alerta sobre a reputação do STF após escândalo do Master. Divulgação de relações de Moraes e Toffoli com defesa do banqueiro eleva preocupação com a credibilidade da corte.

CONGRESSO NACIONAL

Deputados gastam ao menos R$ 279 mi da Câmara com aluguel de carros, barcos e aeronaves em 7 anos. Despesa subiu 18% de 2019 a 2024; dados de 2025 ainda não foram totalmente contabilizados.

VIOLÊNCIA

Homem chuta idoso pelas costas e vítima morre após queda em Pelotas (RS). Câmeras de segurança registraram o momento em que suspeito corre e dá chute violento.

GOVERNO

Lula e Alcolumbre retomam relação após ruptura desencadeada por indicação de Messias ao STF. Presidentes da República e do Senado conversaram duas vezes nos últimos dias depois de semanas afastados.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Bets já prejudicam compra de casa própria, afirma CEO especialista em Minha Casa, Minha Vida. BRZ completa 15 anos e mira expansão no interior paulista.

MÚSICA

Folha indica os melhores álbuns de 2025, segundo críticos e jornalistas

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Morre segunda gêmea siamesa após cirurgia de separação, aos 2 anos. Primeira criança tinha morrido pouco após o procedimento, feito em maio, em Goiânia.