, desaparecido em março de 1976, durante a ditadura argentina, e morto na Operação Condor. O programa traz um encontro inesquecível entre Gilberto Gil, Caetano Veloso e Joyce Moreno.

No palco, os artistas interpretam um repertório de grandes sucessos: Feminina (Joyce Moreno), Samba da Benção (Vinicius de Moraes e Baden Powell), Medo de Amar (Vinicius de Moraes), Mistérios (Joyce Moreno e Mauricio Maestro), Embalo (Tenório Jr), Inútil Paisagem (Aloysio de Oliveira e Antonio Carlos Jobim), Se eu Quiser Falar com Deus (Gilberto Gil), Soy Loco Por Ti, America (Gilberto Gil e Capinan), O Rouxinol (Gilberto Gil e Jorge Mautner), Cajuína (Caetano Veloso), Minha Voz, Minha Vida (Caetano Veloso), Você é Linda (Caetano Veloso), Fim de Semana em Eldorado (Johnny Alf) e Emoriô (João Donato e Gilberto Gil).

O show gravado pela emissora pública foi parte de um ato cultural em tributo a Tenório Júnior, com a participação de alguns dos maiores nomes da MPB. O ato celebrou a memória e a obra do pianista brasileiro e, através da música, disse nunca mais para a violência de Estado.

A cerimônia contou com a presença de lideranças dos movimentos Mães da Praça de Maio, da Argentina, e Marcha do Silêncio, do Uruguai, que reúnem familiares de desaparecidos políticos em seus países. Vera Paiva, que teve o pai, Rubens Paiva, assassinado pelo Estado durante a ditadura brasileira, e parentes de Tenório Júnior também estiveram presentes no ato cultural.

O corpo do músico brasileiro, referência do samba-jazz e da bossa nova, foi identificado oficialmente apenas no dia 13 de setembro deste ano, quase cinco décadas após o desaparecimento. Tenório Júnior estava em turnê com Toquinho e Vinícius, em Buenos Aires, quando foi sequestrado, torturado e morto pela ditadura.

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.

O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora. Na nova leva de episódios, o programa exibe performances inéditas de nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Afrojazz, Orquestra Lunar, Pelados e Assucena.

Cena Musical - sábado, dia 27/12, à meia-noite, na TV Brasil

