SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo religioso foi alvo de uma operação policial em São Petersburgo, na Rússia, após encontros nos quais integrantes rezavam pela saúde do presidente da Ucrânia, VolodImIr ZelenskI, e discutiam a guerra entre os dois países. Mais de 70 pessoas foram detidas para averiguação, segundo a imprensa local.

Encontros reuniam participantes de várias regiões. As reuniões ocorreram no distrito de Admiralteiski e contaram com pessoas vindas de diferentes partes da Rússia, de acordo com informações divulgadas pelo site russo BFM.ru com base em fontes ligadas às forças de segurança.

Autoridades apuram possível crime. Os órgãos de segurança analisam a abertura de um processo criminal, inclusive por suposta disseminação de informações falsas sobre o exército russo, crime que pode resultar em penas de até dez anos de prisão, segundo a legislação do país.

Grupo é classificado como organização pró-Ucrânia. As autoridades russas afirmam que o movimento, chamado "Escola do Princípio Único", teria sido criado originalmente na Ucrânia como uma iniciativa religiosa e educacional, mas seria usado, na prática, para difundir posições contrárias ao governo russo.

Reuniões misturavam debates políticos e orações. Fontes ouvidas pela agência RIA Novosti disseram que os participantes discutiam a chamada "operação militar especial" e realizavam orações coletivas em favor de ZelenskI. Em um dos encontros, líderes do grupo teriam afirmado que "os militares russos são 'orki, vatniki' [gírias políticas pejorativas], enquanto os soldados ucranianos são 'forças da luz'".

Organizadores impunham regras internas. Segundo relatos publicados pelo jornal Komsomolskaia Pravda, os líderes estabeleciam normas rígidas, como restrições ao contato com a Igreja Ortodoxa Russa e orientações sobre o que poderia ou não ser compartilhado com familiares e amigos.

Investigação ainda está em curso. As autoridades não informaram se todos os detidos permanecem sob custódia nem quando uma decisão sobre o eventual processo criminal será tomada.