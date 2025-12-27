SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu uma unidade do Hospital Israelita Albert Einstein em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na manhã deste sábado (27). O fogo foi controlado após cerca de uma hora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos. Pacientes foram retirados do local.

O fogo teria começado no quarto andar do hospital, localizado na rua Apiacás, em um aparelho portátil de ar-condicionado. Cinco viaturas foram enviadas ao local.

Segundo a corporação, bombeiros e brigadistas combateram o incêndio, que foi controlado, segundo informação divulgada às 9h47.

Na unidade funcionam um pronto-socorro 24 horas, um centro cirúrgico e um centro de diagnósticos.