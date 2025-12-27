SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge 1.284 municípios no Brasil. A área sob o aviso vermelho abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais e Espírito Santo.

A categoria é a terceira e a mais grave do instituto, e segue até a próxima segunda-feira (29). O aviso superou o anterior, laranja (perigo), e indica risco à saúde com temperatura 5°C acima da média por mais de cinco dias. Com a aproximação de uma frente fria, que leva chuvas ao Sudeste no início da semana, pode haver mudança nos termômetros, embora o tempo continue quente.

Na capital paulista, a previsão de máxima para este sábado (27), segundo o Inmet, é de 33°C, número que pode ser superado, segundo os recordes recentes.

A cidade deve enfrentar altas temperaturas até os últimos dias de 2025, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo). Isso acontece devido a uma massa de ar quente que ainda continua a atuar sobre grande parte do Sudeste do país. Com a aproximação de uma frente fria entre segunda e quarta-feira (31), pode haver volumes mais expressivos de chuva.

Na sexta-feira (26), o instituto marcou 36,2°C às 15h, cravando a maior temperatura do ano para a capital e também a maior para o mês de dezembro na série histórica iniciada em 1943.

E isso ocorreu um dia após a cidade chegar a 35,9°C, às 16h de quinta-feira (25), no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição do Inmet.

A cidade de São Paulo pode ter pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. Pode haver descargas elétricas, rajadas de vento e até granizo, segundo o centro.

"A Defesa Civil Municipal mantém o estado de tenção para altas temperaturas desde às 14h50 da segunda-feira (22). Segundo o banco de dados do CGE, dezembro acumulou até o momento, 138,4mm de chuva, o que representa aproximadamente 75,1% dos 184,2mm esperados para o mês."

CHUVA EM SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas intensas nos próximos dias. A expectativa é que as chuvas se intensifiquem a partir da próxima segunda-feira (29), com previsão de volumes mais expressivos no interior e, na virada do ano, no litoral paulista, sobretudo no litoral norte.

Diante do cenário, o governo estadual reuniu prefeitos, órgãos estaduais e concessionárias de serviços para alinhar ações preventivas e decidiu instalar um gabinete de crise entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro.