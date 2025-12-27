SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se um sortudo ganhar sozinho o prêmio estimado em R$ 1 bilhão da Mega-Sena da Virada poderá, em tese, entrar para a seleta lista dos 300 brasileiros mais ricos. Seria um feito inédito: desde que foi lançada, em 2009, a loteria especial nunca teve um ganhador único.

O ranking feito pela revista Forbes leva em consideração aqueles cujo patrimônio líquido supere a casa do bilhão a partir de fontes diversas, entre as quais ações listadas na Bolsa de Valores ou valores investidos em itens como imóveis, obras de arte, aviões ou embarcações.

Como a base de dados é pública, o vencedor só entra na lista se de alguma forma expuser o patrimônio obtido ?seja com participações relevantes em empresas na Bolsa, por exemplo, ou como acionista em determinada companhia. Por isso mesmo é que, se quiser, ele também pode permanecer no anonimato.

A última lista de bilionários da Forbes saiu no final de agosto deste ano e elenca 300 brasileiros com patrimônio superior a R$ 1 bilhão.

Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin lidera o ranking com uma fortuna de R$ 227 bilhões. Na sequência vem Vicky Safra, maior acionista da holding que compõe o grupo Safra, com R$ 120 bilhões, e na terceira colocação estão os R$ 88 bilhões do empresário Jorge Paulo Lemann.

O bilhão a ser pago pela Mega-Sena da Virada é a maior premiação da história. No ano passado o valor foi de R$ 635,4 milhões ?ou R$ 658 milhões, corrigidos pela inflação.

Foram três as ocasiões em que apenas duas pessoas venceram. Isso ocorreu nos anos de 2009, 2020 e 2021. O maior número de ganhadores veio em 2018, quando 52 duas pessoas dividiram o equivalente hoje a R$ 435,4 milhões.

COMO JOGAR

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.