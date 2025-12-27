CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem de 25 anos foi preso suspeito de matar um idoso de 87 anos em Pelotas (RS) na madrugada de 25 de dezembro.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que a prisão ocorreu no início da noite desta sexta-feira (26) e não divulgou o nome do detido.

De acordo com a delegada Walquiria Meder, titular da DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa), a Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva a partir de provas reunidas durante a investigação.

A polícia não deu informações sobre os motivos do ataque contra o idoso, identificado como Antônio Valadão.

Câmeras de segurança registraram a agressão por volta das 2h no bairro Dunas. As imagens mostram a vítima caminhando sozinha por uma rua quando um homem surge correndo por trás. Ao se aproximar, o suspeito salta e dá um chute nas costas do idoso, que cai de frente no chão.

Após a queda, o agressor deixa o local. A gravação mostra ainda carros e pessoas passando pela vítima caída no meio da rua. Quase quatro minutos depois, algumas pessoas se aproximam e retiram o idoso para a calçada.

Segundo a delegada Walkiria Meder, a principal linha de apuração aponta que o idoso pode ter morrido em decorrência da queda, após bater a cabeça no chão.

O corpo passou por perícia, e o laudo oficial que indicará a causa da morte deve ser divulgado nos próximos dias.