CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas morreram em um acidente entre dois carros neste sábado (27) em um trecho da BR-101 que corta a cidade de Mucuri, no sul da Bahia. O município baiano fica ao lado do estado do Espírito Santo.

A informação foi confirmada pela concessionária de rodovias Ecovias Capixaba. Segundo a empresa, os dois veículos de passeio bateram de frente e pegaram fogo.

"Até o momento, 10 vítimas fatais foram constatadas, sendo que 9 morreram no local e 1 morreu após receber atendimento hospitalar", informou a empresa.

O acidente ocorreu pouco antes das 9h no quilômetro 953,6 da BR-101.

A pista precisou ser totalmente interditada e só foi liberada para o trânsito dos veículos pouco antes das 14h.

Além de equipes da concessionária, no local também atuaram a PRF, o Samu, a Polícia Científica e o IML.

De acordo com a PRF, o acidente teria ocorrido após uma tentativa de ultrapassagem. A via tem dois sentidos em pista simples.

Ainda segundo a PRF, em um dos carros estavam oito pessoas.