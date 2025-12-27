SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo terceiro dia seguido, a cidade de São Paulo registrou temperatura acima de 35°C. Medição realizada às 15h deste sábado (27), na estação meteorológica automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte do município, registrou 35,1°C.

Temperaturas apontadas nesta estação meteorológica são consideradas as oficiais da cidade. O número, entretanto, pode mudar à noite, quando é feita a medição manual.

Na sexta-feira (26), o instituto marcou 36,2°C às 15h, cravando a maior temperatura do ano para a capital e também a maior para o mês de dezembro na série histórica, iniciada em 1943.

E isso ocorreu um dia após a cidade chegar a 35,9°C, às 16h de quinta-feira (25), também no Mirante de Santana.

Neste sábado, o Inmet emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge 1.284 municípios no Brasil. A área sob o aviso vermelho abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais e Espírito Santo.

A categoria é a terceira e a mais grave do instituto, e segue até a próxima segunda-feira (29). O aviso superou o anterior, laranja (perigo), e indica risco à saúde com temperatura 5°C acima da média por mais de cinco dias.

Com a aproximação de uma frente fria, que leva chuvas ao Sudeste no início da semana, pode haver mudança nos termômetros, embora o tempo continue quente.

CHUVA EM SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas intensas nos próximos dias. A expectativa é que as chuvas se intensifiquem a partir da próxima segunda-feira (29), com previsão de volumes mais expressivos no interior e, na virada do ano, no litoral paulista, sobretudo no litoral norte.

Diante do cenário, o governo estadual reuniu prefeitos, órgãos estaduais e concessionárias de serviços para alinhar ações preventivas e decidiu instalar um gabinete de crise entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro.