SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta para alagamentos às 15h50 deste sábado (27), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da gestão municipal. Segundo o órgão, ainda não há trechos intransitáveis em decorrência das chuvas.

A Defesa Civil Municipal mantém o estado de atenção para altas temperaturas desde às 14h50 da segunda-feira (22).

Medição realizada às 15h deste sábado (27), na estação meteorológica automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte do município, registrou 35,1°C.

O forte calor mais a presença da brisa marítima invadindo o extremo sul da capital possibilita a formação de chuva moderada a forte, segundo o CGE.

A previsão do órgão aponta para maior probabilidade de chuva no início da próxima semana, devido à aproximação de uma frente fria, que irá quebrar o bloqueio atmosférico responsável pelo forte calor na região Sudeste.

O Inmet mantém alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge 1.284 municípios no Brasil. A área sob o aviso vermelho abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais e Espírito Santo.