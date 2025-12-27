RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu no começo da tarde deste sábado (27) no mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuou nas buscas, um corpo foi localizado, e a identificação da vítima cabe ao IML (Instituto Médico Legal).

As informações oficiais apontam que somente o piloto estava a bordo da aeronave, que estaria fazendo um serviço de publicidade. Pequenos aviões costumam sobrevoar a orla carioca mostrando faixas de empresas para quem frequenta as praias.

Um vídeo do acidente mostra a aeronave caindo de bico na água. O monomotor carregava uma faixa.

A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa 3 (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

Segundo a Força, o acidente envolveu a aeronave com a matrícula PT-AGB. No site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a situação do avião aparecia como normal na tarde deste sábado.

A validade do CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) ia até 24 de janeiro de 2026. A partir do dia seguinte, caso não houvesse a renovação do CVA, a operação da aeronave não seria permitida.

Ainda de acordo com a Anac, o avião pertencia à Visual Propaganda Aérea. A Folha tentou contato com a empresa, mas não obteve retorno até a atualização desta reportagem.

O avião era do modelo 170A, da fabricante Cessna Aircraft. Tinha um assento, não contava com espaço para passageiros e possuía peso máximo de decolagem de 998 kg.

O ano de fabricação consta no endereço da Anac como 1950, e a compra ou transferência ocorreu em abril de 2010.

"A gente conversou com a empresa que fazia a gestão desse avião. Seria o primeiro voo desse piloto nesse tipo de aeronave", afirmou o subprefeito da zona sul do Rio, Bernardo Rubião, nas redes sociais.

Rubião ainda disse que a prefeitura trabalha com outros órgãos para prestar as informações necessárias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência em Copacabana, nas proximidades do posto 3, por volta das 12h34.

Segundo a corporação, cerca de 30 militares foram deslocados para as buscas. Houve uso de aeronaves, motos aquáticas, equipes de mergulho, embarcações infláveis e drones.

As buscas contaram ainda com a utilização de sonar, um equipamento capaz de captar imagens do fundo do mar e auxiliar na localização de possíveis vítimas e destroços.

O Rio vive uma onda de calor que tem levado moradores e turistas para as praias na reta final deste ano.

Neste sábado, a temperatura máxima prevista na cidade é de 38°C, de acordo com o sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca.