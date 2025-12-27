RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco pessoas ficaram feridas neste sábado (27) após uma explosão em uma lancha no mar de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro (a cerca de 160 km da capital fluminense).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a embarcação tomada por fogo e fumaça.

A Prefeitura de Angra dos Reis confirmou que as cinco vítimas deram entrada no Hospital Municipal da Japuíba. São duas mulheres e três homens com idades de 13 a 29 anos, de acordo com a administração municipal.

Um dos pacientes já recebeu alta médica. Ele apresentava queimaduras na parte inferior do corpo. Os demais feridos têm plano de saúde e aguardam remoção para outras unidades hospitalares, disse a prefeitura.

De acordo com a administração municipal, o caso mais grave é o de uma mulher que sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo. Ela permanece internada no CTI (centro de terapia intensiva).

Outras duas pessoas -um homem e uma mulher- seguem na clínica cirúrgica, enquanto um adolescente recebe cuidados no setor de pediatria.

"Todos os quatro pacientes que permanecem internados passaram pelo centro cirúrgico para realização de desbridamento, procedimento utilizado para remover tecidos mortos ou bolhas decorrentes das queimaduras", afirmou a prefeitura.

O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para a ocorrência por volta das 12h32. Segundo a corporação, as cinco vítimas foram atendidas inicialmente pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os bombeiros não deram detalhes do que pode ter ocasionado o fogo. A Folha de S.Paulo também questionou a Marinha do Brasil sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.