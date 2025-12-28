Nascimento do jogador de golfe estadunidense Tiger Woods (50 anos)

Chegada do telefone celular ao Brasil (35 anos)

Criação do Museu da Imagem e do Som de Campinas-SP (50 anos)

Morte da cantora e compositora estadunidense Natalie Cole (10 anos)

Nascimento do engenheiro industrial, geógrafo e engenheiro civil francês, naturalizado brasileiro, Henrique Morize (165 anos) - juntamente com Roquette-Pinto, foi um dos fundadores da Rádio Sociedade, posterior Rádio MEC

Chegou ao fim o período de transição do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia (5 anos)

Dia da Corrida Internacional de São Silvestre - realizada desde 1925 na cidade de São Paulo. A prova completa 100 anos de história