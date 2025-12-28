SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maioria dos brasileiros projeta melhora na situação pessoal em 2026, Moraes aponta risco de fuga para ordenar domiciliar a condenados por trama golpista e outras notícias do dia na Folha para começar o seu último domingo (28) do ano de 2025.

Datafolha

Otimismo com novo ano cresce, e 69% dos brasileiros projetam melhora na situação pessoal, diz Datafolha. Expectativa é mais alta no Nordeste e entre mulheres, pessoas de baixa escolaridade e com menor renda.

Trama golpista

Moraes aponta 'modus operandi' sobre risco de fuga para ordenar domiciliar a condenados. Decisão ocorre após Silvinei Vasques ser capturado no Paraguai durante tentativa de fuga.

Polícia Federal

PF considera foragido presidente de instituto com prisão decretada por Moraes. Carlos Rocha (Voto Legal) é um dos dez alvos de prisão domiciliar cumpridas neste sábado (27) pela Polícia Federal. Agentes da PF estiveram no endereço dele em São Paulo, mas não o encontraram no local.

Política

Bolsonaro é submetido a novo procedimento para conter soluços. Médicos do ex-presidente preveem nova intervenção na próxima segunda-feira (29). Procedimento implica em bloqueio de nervo para tentar solucionar crise de soluços.

Economia

Toffoli diz que diretor e BC não são investigados no caso Master e defende urgência de acareação. Ministro do STF diz que presença de Ailton de Aquino na audiência é 'de especial relevância'. Acareação terá presença de Daniel Vorcaro, dono do Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.

SP

São Paulo sai de estado de atenção para alagamentos e até 166,8 mil ficam sem luz. Com recorde de calor, áreas de SP ficam sem água e Sabesp alega aumento de consumo.

Governo Lula

Correios preveem poupar até R$ 4,2 bi ao ano em despesas com plano de reestruturação. Ações incluem PDV, redução de agências, reformulação do plano de saúde e nova estrutura de cargos. Medidas de ajuste fundamentaram decisão dos bancos de conceder empréstimo de R$ 12 bi, com aval do Tesouro.

DeltaFolha

Corinthians termina ano com R$ 57 mi em dívidas protestadas em cartórios. Campeão da Copa do Brasil tem dívida de R$ 2,7 bilhões; procurada, agremiação não se manifesta.

Bahia

Onze pessoas morrem após batida entre dois carros no sul da Bahia. Acidente aconteceu na BR-101 no trecho que corta a cidade de Mucuri na manhã deste sábado (27).

Rio de Janeiro

Avião de pequeno porte cai no mar de Copacabana, no Rio; um corpo é encontrado. Somente piloto estava a bordo da aeronave, segundo bombeiros. Monomotor fazia serviço de publicidade no momento do acidente

Previdência

Aposentados do INSS vão receber R$ 2,3 bilhões em atrasados da Justiça. Pagamento será feito a quem ganhou processo contra o instituto, sem possibilidade recurso.