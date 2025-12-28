SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo pode registrar neste domingo (28) a maior temperatura para um mês de dezembro desde 1943, quando começou a série histórica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a máxima deve atingir 38°C. A tendência é que a mínima fique em 23°C.

Se a previsão dos meteorologistas do Inmet for confirmada, a capital paulista deverá registrar o terceiro recorde do mês em menos de uma semana.

Na sexta-feira (26), o instituto marcou 36,2°C às 15h, cravando a maior temperatura do ano para a capital e também a maior para o mês de dezembro na série histórica, iniciada em 1943.

E isso ocorreu um dia após a cidade chegar a 35,9°C, às 16h de quinta-feira (25), no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição do Inmet, a oficial do município.

Neste sábado (27), a máxima chegou a 35,1°C, às 15h, na estação meteorológica.

A região metropolitana de São Paulo faz parte da faixa com alerta vermelho do Inmet, de grande perigo para altas temperaturas.

De acordo com o instituto, a onda de calor --quando a temperatura fica 5°C acima da média por um período maior que cinco dias-- deve seguir até a segunda-feira (29).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, entre a tarde e o início da noite deste domingo, a previsão é de pancadas isoladas de chuva, que podem ser de intensidade forte. "Há potencial para queda de granizo e rajadas de vento localizadas", afirma.

Para quem esticou o feriadão do Ano-Novo na praia, é bom caprichar no protetor solar e nos cuidados com a saúde. A máxima prevista para Santos, na Baixada Santista, é de 38°C neste domingo.

Em Ubatuba, no litoral norte paulista, os termômetros devem chegar a 35°C.

O calorão na praia deve seguir até a virada do ano. Na quarta (31), a máxima prevista para o litoral paulista é de ao menos 33°C.

ALERTA NO BRASIL

O Inmet emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge 1.284 municípios no Brasil. A área sob o aviso vermelho abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais e Espírito Santo.

A categoria é a terceira e a mais grave do instituto, e segue até a próxima segunda-feira. O aviso superou o anterior, laranja (perigo), e indica risco à saúde. Com a aproximação de uma frente fria, que leva chuvas ao Sudeste no início da semana, pode haver mudança nos termômetros, embora o tempo continue quente.