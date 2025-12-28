SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estigma em torno do HPV (papilomavírus humano) ?vírus transmitido principalmente por via sexual, mas também por contato pele a pele? ainda afasta muitas famílias da vacinação e pacientes dos consultórios médicos, alertam especialistas. A resistência preocupa porque o HPV é o principal causador dos cânceres de vulva e vagina, que levaram a 597 mortes no SUS (Sistema Único de Saúde) entre janeiro e setembro de 2025.

No mesmo período, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 16.559 atendimentos ambulatoriais e 2.161 internações relacionadas aos tumores. Os números correspondem a procedimentos, não a pessoas, e não há dados sobre diagnósticos. Apesar dos registros, o estigma ainda faz com que muitas pessoas deixem de buscar ajuda.

Para Caetano da Silva Cardial, oncologista da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia), "todo tumor ligado ao HPV carrega um preconceito importante". Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), porém, 4,5% de todos os cânceres no mundo (630 mil novos casos de câncer por ano) são atribuíveis ao vírus.

Entre 2022 e setembro de 2025, foram registradas 1.964 mortes por câncer de vulva no Brasil. O Sul concentra alguns dos maiores índices, com 400 óbitos, enquanto o Norte teve 75. São Paulo lidera entre os estados, com 521 mortes. Segundo Cardial, parte da discrepância pode refletir o fluxo de pacientes em busca de tratamento em regiões mais estruturadas.

No mesmo período, o país contabilizou 593 mortes por câncer de vagina, sendo 147 delas em 2025 até setembro. A região Sudeste concentra a maior parte dos óbitos.

Apesar de serem confundidas com frequência, a vulva é a parte externa da genitália feminina, formada por pele e pelos, enquanto a vagina é uma mucosa interna que conecta a vulva ao colo do útero. Segundo Cardial, existe uma confusão entre os termos que é comum não só no Brasil, mas no mundo.

O câncer de vulva é considerado um tumor raro de pele e tem duas principais origens: o HPV, mais comum em mulheres entre 45 e 55 anos, e uma doença autoimune chamada líquen escleroso, que costuma afetar mulheres pré-adolescentes e pós-menopausa, com pico após os 60 anos.

O líquen escleroso não tem causa única definida, mas especialistas apontam que ele está ligado principalmente a um mecanismo autoimune, quando o sistema imunológico passa a atacar a própria pele. Fatores hormonais (como baixos níveis de estrogênio), predisposição genética e traumas repetidos na região também podem contribuir para o surgimento da doença.

A doença causa coceira persistente e, sem tratamento, pode evoluir para câncer em até 60% dos casos, afirma o oncologista. Com acompanhamento e uso de pomadas à base de corticoide, o risco cai drasticamente.

Os sintomas da doença costumam ser inespecíficos: coceira, feridas, úlceras, sangramento ou mudança na cor da pele da região. Por serem queixas comuns a outras condições, muitas mulheres demoram a procurar atendimento. Os sinais também se confudem com os do tumor, que costumam aparecer nos estágios mais avançados do câncer.

Quando identificado no início, com tumores menores que 2 cm e sem linfonodos comprometidos, a chance de cura do câncer de vulva é alta com cirurgia. Nos estágios avançados, quando já há metástase, o tratamento inclui radioterapia e quimioterapia, e a taxa de cura é reduzida.

O câncer de vagina é ainda menos frequente, com cerca de 500 casos por ano no Brasil, e tem como causa o HPV em 90% dos casos, diz Cardial. Ocorre mais frequentemente entre 40 e 50 anos, enquanto as lesões precursoras podem aparecer já a partir dos 30 anos.

Como a vagina é um órgão com rugas e pregas, lesões podem ficar "escondidas". Muitas mulheres são assintomáticas até que o tumor cresça, quando podem surgir nódulos internos, dor ou sangramento durante a relação sexual, além de sangramento fora do período menstrual.

Tumores menores que 2 cm e restritos à mucosa podem ser curados com cirurgia. Já os tumores mais profundos ou maiores geralmente exigem radioterapia associada à quimioterapia.

O especialista explica que, por serem mulheres mais jovens, o impacto na fertilidade e na vida sexual costuma ser maior que no câncer de vulva. A radioterapia pode reduzir a função ovariana, causar ressecamento, atrofia e até estenose vaginal (estreitamento ou encurtamento do canal vaginal), caso a paciente não mantenha atividade sexual ou não utilize moldes durante o tratamento.

Tanto no câncer de vulva quanto no de vagina, o diagnóstico precoce é decisivo. O médico reforça que mulheres, especialmente as pós-menopausa, devem procurar atendimento se tiverem coceira persistente por mais de duas semanas, feridas, sangramentos anormais ou alterações visíveis na vulva.

Rosana Richtmann, infectologista do laboratório Delboni Salomão Zoppi e Lavoisier, destaca que o Brasil avançou no rastreamento dos dois cânceres ao incluir testes moleculares de HPV na rede pública.

"Eles são muito mais sensíveis que o papanicolau [exame usado para identificar lesões no colo do útero, como as causadas pelo HPV]. O objetivo é detectar o vírus precocemente para impedir que lesões progridam para câncer."

Vacina contra HPV é principal preveção ao câncer de vulva e vagina

Richtmann afirma que a vacinação é a melhor forma de prevenir o câncer de vulva e vagina. Segundo ela, quanto mais jovem, melhor a resposta imunológica e menor a chance de já ter tido contato com o vírus. A vacina quadrivalente, oferecida na rede pública, protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18. A versão nonavalente, disponível na rede privada, amplia essa cobertura.

Especialistas apontam que muitas famílias ainda evitam vacinar os filhos por acreditarem, de forma equivocada, que a imunização poderia incentivar o início da vida sexual. Para a médica, o estigma também faz com que os jovens, ao perceberem algo diferente na região íntima, sintam vergonha de comentar com os pais ou de buscar ajuda médica.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se