SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio afirma que a empresa Visual Propaganda Aérea, responsável pela ação publicitária do monomotor que caiu no mar de Copacabana neste sábado (27), não tinha autorização para a campanha deste sábado.

Empresa está habilitada para fazer publicidade, mas não tinha autorização para a campanha exibida no sábado. A secretaria não informou qual era a ação publicitária que acontecia no momento do acidente.

Cada campanha publicitária precisa de autorização específica, de acordo com a Seop. A empresa vai ser autuada por publicidade irregular.

Aeronave de pequeno porte caiu no mar por volta de 12h30, e o piloto não sobreviveu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu nas proximidades do posto 3 da praia de Copacabana.

Corpo do piloto foi localizado no mar. Equipes fizeram buscas por cerca de duas horas com motos aquáticas, embarcações infláveis, mergulhadores e apoio aéreo. De acordo com os bombeiros, a vítima tem aproximadamente 40 anos.

Apenas ele estava na aeronave. A informação foi dada pela Torre de Controle do Aeroporto de Jacarepaguá aos bombeiros, que explicaram que o corpo do piloto foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Cenipa vai investigar causas da queda. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Cenipa foram acionados.

O UOL tenta contato com a Visual Propaganda Aérea por e-mail e WhatsApp.