SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A onda de calor que levantou um alerta vermelho para parte do Brasil vai embora com a chegada de 2026. Pancadas de chuva por quase todo o país diminuirão as temperaturas extremas, sem eliminar totalmente o clima quente, típico do verão brasileiro.

Um alerta de grande perigo causado pela onda de calor em oito estados segue em vigor até as 18h de amanhã. Emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ele começou na terça-feira (23) e é válido para todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, parte de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

O alerta vermelho em questão foi emitido porque, segundo o Inmet, a temperatura nas regiões está 5°C acima da média por mais de cinco dias. Há risco à saúde e moradores precisam se manter hidratados, usar roupas leves e evitar fazer exercícios ao ar livre em horários de maior incidência solar.

No Sudeste, uma frente fria muda os últimos dois dias do ano, trazendo pancadas de chuva para o começo de 2026. A projeção é da agência meteorológica MetSul.

Na cidade de São Paulo, as máximas ficarão abaixo dos 30°C a partir da quarta-feira (31), segundo o Climatempo. Os termômetros devem ficar com máximas em 29°C até a sexta-feira (2), quando o tempo fica ainda mais ameno, com uma semana de máximas entre 22°C e 25°C.

No Rio de Janeiro, o calor intenso vai persistir até a primeira semana de 2026, segundo a MetSul. As máximas ficarão em torno de 35°C até o dia 1º de janeiro, com a "virada" do tempo vindo em seguida, segundo o órgão. Ainda na primeira semana do ano, a nebulosidade e chuva frequente devem amenizar o tempo.

O clima deve seguir dentro do esperado em outras regiões do país. As máximas ficarão por volta dos 30ºC, na região Centro-Oeste, há risco de chuva fraca a moderada por uma nova frente fria na região Sul e há previsão de pancadas de chuva para o Norte, com chuva frequente e volumosa no Amapá, que segue sob influência de uma Zona de Convergência Intertropical, segundo o Climatempo.

A região menos suscetível a pancadas de chuva durante a virada é o Nordeste, segundo o Climatempo. A semana deve ser de calor intenso na região, que tem até a noite de hoje um alerta de baixa umidade em vigor na área do sertão.