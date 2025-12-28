Ao todo, 38 casos da doença foram notificados no país em 2025, sendo dois casos em São Paulo

Não há surto de sarampo no país atualmente.

Segundo a pasta, o momento é de circulação intensa de turistas, inclusive de outros países, e há surtos ativos da doença em diversas regiões do mundo, "o que exige vigilância contínua e atenção à situação vacinal da população".

As pessoas que vão embarcar a turismo ou a trabalho e aquelas que estarão expostas em aglomerações devem ficar atentas para a vacinação para a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), de preferência com ao menos 15 dias de antecedência da potencial exposição.

Além da vacinação a Secretaria recomenda medidas auxiliares para evitar exposição:

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Lavar as mãos com frequência com água e sabão, ou então utilizar álcool em gel;

Não compartilhar copos, talheres e alimentos;

Procurar não levar as mãos à boca ou aos olhos;

Evitar aglomerações ou locais pouco arejados;

Manter os ambientes frequentados sempre limpos e ventilados;

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

"No retorno, caso surjam sintomas suspeitos até 30 dias após a viagem, como febre, manchas avermelhadas pelo corpo, acompanhadas de tosse ou coriza ou conjuntivite, a orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde, informar o histórico de deslocamento e evitar a circulação em locais públicos", informa a SES em nota.

Apesar dos casos registrados, o Brasil mantém o certificado de país livre da doença, já que a maior parte dos casos tem origem importada e não há circulação interna do vírus de forma endêmica.

Tags:

governo de São Paul | sarampo | vacinação