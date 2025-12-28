SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta com mais de 20 tiros no Grajaú, na zona sul de São Paulo, na noite de sexta-feira (26). A polícia investiga o caso.

A vítima, identificada como Sueli Araújo de Souza, 42, estava numa adega na rua Ugo Fóscolo, próxima à avenida Dona Belmira Marin, quando foi atingida pelos disparos efetuados por dois homens que estavam de moto.

A câmera de segurança do estabelecimento registrou o crime. Sueli aparece sentada em uma cadeira, encostada à parede, diante do balcão do estabelecimento. São cerca de 23h30. Uma motocicleta passa pela rua, em frente ao endereço. Pouco depois, vários tiros vêm de fora, atravessando a parede para a qual a mulher estava de costas.

Sueli se levanta e corre em direção à parede oposta, numa tentativa de se proteger. Em seguida, os ocupantes da moto param em frente à adega e voltam a atirar. As imagens mostram a mulher caindo no chão, ferida e coberta de sangue, enquanto os suspeitos fogem.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informa que policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, no local, constataram que a mulher foi baleada e morreu ali mesmo. A perícia foi acionada, assim como a Divisão de Homicídios, que prossegue com as investigações. "Diligências estão em andamento visando o total esclarecimento dos fatos", diz a pasta.

Duas hipóteses são analisadas: feminicídio e queima de arquivo.

